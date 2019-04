Der 6. Hohenemser Literaturpreis geht an Karosh Taha

Hohenems - Der mit 7.000 Euro dotierte "Hohenemser Literaturpreis für deutschsprachige AutorInnen nicht-deutscher Muttersprache" geht heuer an Karosh Taha.

Die 1987 in einer kurdischen Kleinstadt im Nordirak geborene Autorin überzeugte die Jury mit ihrem Manuskript “Körpersprache”. Sie erhält die Auszeichnung am 22. Juni im Rahmen eines Festakts überreicht, teilte die Stadt Hohenems am Donnerstag mit.