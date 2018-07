Den Idealismus für die Alpen vom Vater übernommen

Die Alpwirtschaft liegt Franz Wohlgenannt am Herzen. Außerdem ist er Züchter aus Leidenschaft.

Dornbirn. Er ist bereits seit sieben Jahren im Ruhestand. Doch ruhig ist sein Leben ganz und gar nicht. Franz Wohlgenannt, im Hatlerdorf besser bekannt unter Wagners Franz, ist in seinem 67. Lebensjahr noch sehr agil und freut sich über beste Gesundheit. „Wohrschindle bin i durch’s Schaffa g’sund und g’lenkig bliebo“, gibt er vorab sein Erfolgsrezept preis und auch woher der Hausname „Wagners“ stammt. „Ganz einfach“, lacht er, „mein Vater hat eine Wagnerei betrieben und so waren wir ,Wagners‘ im Hatlerdorf und sind es bis heute geblieben“. Das handwerkliche Geschick des Vaters sei ihm anscheinend in die Wiege gelegt worden, meint er mit einem Augenzwinkern. Seine Berufswahl ging daher in die handwerkliche Richtung. Noch vieles andere habe er von seinem Vater „abgeschaut“, damals, als er ihn im Bubenalter auf die Alpen mitgenommen hat. „Vor allem den Idealismus für die Alpwirtschaft“, bemerkt er nebenbei und holt einen dicken Bildband über die „Entwicklung der Alpwirtschaft am Dornbirner First“ aus dem Regal. Darin sei alles über die Schönheit und Artenvielfalt der Alpen, direkt vor unserer Haustüre, dokumentiert. In regelmäßigen Abständen geht der rüstige Hatler hinauf. Im Jahr 2000 war es öfters. Gerne erinnert er sich an den Neubau des Alpgebäudes auf „Oberbruderthan“, wobei er kräftig Hand anlegte. Ein Jahr später half er ebenso bei der Montage des neuen Gipfelkreuzes mit. Unvergessen bleibe das Fest der Einweihung der Alphütte, erzählt Wohlgenannt über eindrückliche Erlebnisse am Berg. Die Mitorganisation der Schwendarbeiten, das heißt: die Weiden von Gebüsch und Steinen freizuhalten, liegt in seiner Obhut. Es betrifft die vier Alpen „Ober- und Unterbruderthan“, „Oswald“ und „Rechen“, die er wie seine eigene Westentasche kennt. Doch viel früher sei dort oben, zwischen First und Mellental, die Liebe zur Landwirtschaft und zu den Tieren erwacht, begründet der 66-Jährige die Fortsetzung der Familientradition als Hobby-Landwirt auf dem Hof seines Vaters. „Mit zwei Kälbern habe ich begonnen“, erzählt er weiter von bescheidenen Anfängen. Die Erweiterung mit Schweinen und Kleinvieh folgte nach.