Das „Wohncafè“ wurde erneut zum Ort der Begegnung und des Austausches

Bei Riebl und Apfelmus ließen sich viele Messebesucher im „Wohncafè nieder

„Teilhabe in der Gesellschaft ist ein wesentlicher Bestandteil der persönlichen Lebensqualität. Mit dem Angebot der Kantine.L leisten wir einen wichtigen Beitrag zu dieser Teilhabe und somit auch zur Inklusion, indem wir täglich wertvolle Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen schaffe“, so Georg Eberharter (Leiter Gastronomie).

Seit 2007 gibt es die Kantine.L der Lebenshilfe Vorarlberg. In acht Schulkantinen, der Kantine.L Batschuns und dem Wildpark-Kiosk in Feldkirch, werden täglich tausende Gäste verpflegt. „Dabei wird nicht nur Wert auf frische und regionale Produkte gelegt, sondern auch auf das inklusive Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen“, so Eberharter.

„Feine Kuchen, aufmerksame Bedienungen und ein ganz besonderes Flair, ich war im Frühling schon hier und begeistert von diesem besonderem Cafè“, so Besucherin Reinhilde Moser. Mit dabei ist auch wieder Jürgen Urdl und sein Team aus dem lebens.ART-Geschäft in Dornbirn. Auf der Herbstmesse sollen selbstverständliche Begegnungen entstehen und für alle eine Bereicherung sein. Zudem haben die Beschäftigten der Kantine.L und des lebens.ART Dornbirn so die Möglichkeit, zu zeigen was sie können.