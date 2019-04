Cordula führte ihn zum Amadeus: Josh. mit Debütalbum

Dorothea, Greta, Agathe und natürlich eine gewisse "Cordula Grün": Beim Wiener Musiker Josh. steht die Damenwelt offenbar hoch im Kurs. All diese Namen tummeln sich auf seinem am Freitag, erscheinenden Debütalbum, das er folgerichtig "Von Mädchen und Farben" getauft hat. Aber damit nicht genug: Die eingangs erwähnte Cordula brachte ihm sogar einen Amadeus Award.

Kein Wunder, war der im Vorjahr veröffentliche Song doch ein waschechter Hit, der sich in Österreich und Deutschland nicht nur hartnäckig in den Charts hielt, sondern auch in den diversen Bierzelten gern und oft gespielt wurde. Der – wenngleich etwas fragwürdige – Ritterschlag folgte im Oktober, als “Cordula Grün” in München zum Wiesn-Hit 2018 gekürt wurde. Ob Josh., der eigentlich Johannes Sumpich heißt, sein gestern im Wiener Volkstheater in Empfang genommene Amadeus für den “Song des Jahres” mehr freut, sei einmal dahingestellt.