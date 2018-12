Chrischtkendlimarkt am ersten Adventwochenende

Zahlreiche Besucher genossen die stimmungsvolle Atmosphäre beim Chrischtkendlimarkt am Kirchplatz.

Lustenau. Für Viele ist es die schönste Zeit im Jahr, die Vorweihnachtszeit lockt mit glänzenden Lichtern, verführerische Düfte dringen aus den Häusern und die Welt fühlt sich ein klein wenig freundlicher an. Am Chrischtkendlimarkt bot die Marktgemeinde am ersten Adventwochenende Besuchern die Möglichkeit, sich nach Herzenslust auf Weihnachten einzustimmen. Vor allem für die Kinder hatte man sich ein umfangreiches Programm ausgedacht. Vor der Kirche brachte der Gesangverein Konkordia den Gästen der Marktgemeinde ein weihnachtliches Ständchen. Bei Glühwein, feinen Schmankerln und klangvollen Weihnachtsliedern blieben keine Wünsche offen.