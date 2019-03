Brücke von Klassik bis zum Rock

Von Romantik bis Rock: „Klassik Café“ mit der Band „Crosswise“

Johannes Schmid (Bariton), langjährig Jugendkapellmeister beim Musikverein Frastanz, sowie Raphaela Wallner sangen sich zu Beginn mit Robert Schumann und Johannes Brahms in die Herzen. David Mikic am Piano gelang es, die Stücke temperamentvoll zu begleiten. In entspanntem Ambiente bei köstlichen Kuchenspezialitäten wurden Meister der Romantik bezaubernd vorgetragen. Natürlich ließen sich auch Landeshauptmann Markus Wallner und Gattin Sonja den bravourösen Auftritt der Tochter nicht entgehen.

Ein bereits aufgebautes Schlagzeug und eine E-Gitarre konnten nicht darüber hinweg täuschen, dass das „Klassik Café“ heuer auch eine Brücke zum Heute schlagen sollte. Die Band „Crosswise“ mit Raphaela Wallner an Gesang und Gitarre, Yannick Bösch am Bass und Felix Burtscher an den Drums zeigte, das in klassisch ausgebildeten Musikern auch oft ein rockiges Herz steckt. Unter den vielen Besuchern, die am Sonntagvormittag im Haus der Begegnung dem Klassik Café und der Band „Crosswise“ lauschten, weilten neben Bürgermeister Eugen Gabriel auch Michaela Gort, Gerlinde Wiederin, Johannes Decker mit Familie sowie WIGE Frastanz Obmann Walter Gohm. HE