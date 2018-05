Bregenz wurde vom Fußballnachwuchs gestürmt

Bei der fünften Auflage des internationalen Bodenseepokals waren knapp 100 Teams im Einsatz.

Bregenz. Das Bodenseestadion, die Fußballplätze in Neuamerika und die Sportanlage in Fußach waren an zwei Tagen die Schauplätze des 5. Internationalen Bodeenseepokals für Nachwuchskicker. Hans Begle und Peter Hasberger von Schwarz-Weiß Bregenz, Alberto Gruber und Dragan Jovanovic (Viktoria Bregenz) sowie David Olivotto und Stefan Pfanner (SC Fußach) warfen sich zusammen mit ihren Teams als Veranstalter gehörig ins Zeug, der Euro-Sportring, mit Aydin Akdeniz an der Spitze, sorgte für einen perfekten Ablauf.