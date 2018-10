Bregenz verbietet das Füttern von Tauben

Bregenz - Wie in anderen Städten nimmt auch in Bregenz ein Problem mehr und mehr überhand: die Zunahme des Taubenbestandes.

Es drohen Strafzettel

Wie Bürgermeister Markus Linhart nach der Stadtvertretungssitzung am 18. Oktober mitteilte, habe man vor diesem Hintergrund eine eigene Verordnung zur Verringerung des Taubenbestandes erlassen, in deren Mittelpunkt ein strenges Fütterungsverbot wildlebender Tauben steht. Die neue Regelung wurde in enger Abstimmung mit der Tierschutzombudsfrau des Landes, Dr. Marlene Kirchner, getroffen. Außerdem gibt es Ähnliches hierzulande bereits in anderen Städten und größeren Gemeinden (z. B. in Feldkirch, Bludenz oder Hard) sowie außerhalb Vorarlbergs (Wien, Linz, Graz, Klagenfurt, Salzburg, Innsbruck etc.) Die Nichtbeachtung stellt eine Verwaltungsübertretung dar, die von der Bezirkshauptmannschaft geahndet wird.