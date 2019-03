Bludenzer Schwimmer weiter in Bestform

Dornbirn (dk). Am 18. 23. und 24.02.2019 fand im Dornbirner Stadtbad die Vorarlberger Landesmeisterschaft statt. Der Schwimmclub Bludenz zeigte sich wieder einmal in seiner Bestform.

Erfolgreichster Teilnehmer war Moritz Messner. Er gewann sowohl in seiner Altersklasse, als auch in der offenen Klasse, Medaillen. Davon 7 x Gold (100 m Brust, 400 m F, 100 m Freistil, 200 m Lagen alle in der Jahrgangswertung, ebenso 100 m Brust, 200 m Brust und 800 m Freistil in der Allgemeinen Klasse) 4 x Silber ( 400 m Freistil in der Allgemeinen Klasse, 4 x 50 m Lagen Mixed Staffel, 4 x 50 m Freistilstaffel und 4 x 50 m Lagenstaffel) und 3 x Bronze (100 m Freistil, 200m Lagen in der Allgemeinen Klasse und 4 x 50 m Freistil Mixed Staffel)