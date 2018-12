Bludenzer Rodler weiter auf Erfolgskurs

Bludenz (dk). Eine positive Bilanz können die Athleten vom Rodelclub Sparkasse Bludenz bei den Rennen in Nordamerika ziehen.

Auf der technisch anspruchsvollen Bahn in Lake Placid fuhr Jonas Müller im Einsitzerbewerb mit Rang 7 sein bisher bestes Weltcupergebnis heraus, im Sprintbewerb gab es für ihn Rang 12. Groß aufgezeigt hat beim Junioren-Weltcup in Calgary (CAN) sein jüngerer Bruder Yannick Müller, der in dem Klasse-Nachwuchsfeld den hervorragenden 3. Rang belegte. Nächste Weltcup-Station ist am 5./6. Jänner 2019 in Königssee (GER) bzw. für die Junioren am 17. Jänner 2019 die Junioren-Europameisterschaft in St. Moritz (SUI).