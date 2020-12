Besinnliche Zeit geht in die Verlängerung

Buch. Fasnatzunft setzt zur gegenwärtigen Lage die Planung und Durchführung des närrischen Spektakels 2021 aus.

Im Zwei-Jahres-Rhythmus stellen die Mitglieder der Fasnatzunft Buch normalerweise eine humorige Absetzung, den Umzug sowie ein umfassendes Rahmenprogramm auf die Beine. Kräfte bündeln heißt die Devise hier allemal, zumal das rund 30-köpfige Team für das närrische Spektakel von einigen örtlichen Vereinen und zahlreichen Einzelpersonen tatkräftig unterstützt wird. Was derzeit bleibt sind wohl die Erinnerungen an die letzte Auflage zum 15-jährigen Vereinsjubiläum im Jahr 2019, wo sich beim Narrenlauf knapp 40 Gruppen mit 700 Akteuren aus dem ganzen Land sowie hunderte Besucher ein Stelldichein in der Kleingemeinde gaben. Zurück zur Gegenwart: Mit Beginn der Adventszeit mussten nun die Verantwortlichen der Fasnatzunft in Bezug auf die umfangreiche Vorbereitungsphase, eine wenig humorige Entscheidung treffen.

„Die Lage ist auch nach vielen Monaten mit COVID-19 immer noch ungewiss. Unbeschwert die dörfliche Fasnat feiern zu können scheint uns Anfang Februar nicht gegeben zu sein“, resümiert Zunftmeister Jürgen Winder. So hat sich der Lumpenrat (Vorstand) jüngst in einer Onlinesitzung auf den Verzicht zum närrischen Aufmarsch am Berg ausgesprochen. Die besinnliche Zeit zu Weihnachten geht somit auch in der Praxis für die Narren in die Verlängerung. Die Funktionäre bemühen sich, um den närrischen Brauch wenigstens in Ansätzen Rechnung tragen zu können, um eine Alternative.