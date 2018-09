Bazorarenna mit neuen Rekorden

Das 4. „Bazorarenna“ war bei bestem Rennwetter ein voller Erfolg. Das Team um Harry Dohr konnte ein Rekordteilnehmerfeld mit 64 sportlichen Rennfahrern begrüßen. Bei den Damen wurde ein Streckenrekord aufgestellt, erstmals fand ein Kinderrennen statt.

FRASTANZ Das vom WSV Fellengatter veranstaltete 4. „Bazorarenna“ war ein voller Erfolg: Die Erwachsenen kämpften sich über sieben Kilometer und 550 Höhenmeter auf die Talstation Bazora (1050 m). Kinder und Schüler bezwangen vier Kilometer und 350 Höhenmeter von der Kapelle Gampelün bis hinauf ins Ziel. Auch heuer gaben die Rennfahrer wieder mal alles, was sich an hervorragenden sportlichen Bestzeiten zeigt.

Als bester Bub fuhr Paul Wiederin vom WSV Fellengatter mit 27:42 Minuten auf Rang 1. Den zweiten Platz errang Finn Bijlhouwer vom Tri Team Bludenz in nur 28:20 Minuten. Ein spannendes Rennen lieferten sich Tobias Schuster (WSV Koblach) und Matteo Dohr (WSV Fellengatter), welche zeitgleich in 30:20 über die Ziellinie auf Platz 3 fuhren. In der Kategorie Kinder weiblich gewann Julia Allgäuer vom WSV Nofels mit 31:38.