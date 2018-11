Babysitterkurs im Eltern-Kind-Treff Hohenems

Der Verein „Ringareia“ organisiert auch heuer wieder – gemeinsam mit den Kursleiterinnen des Vereins „Känguruh“ – einen Babysitterkurs für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren.

Den Jugendlichen wird viel Wissenswertes über die Säuglingspflege, Unfallverhütung, Entwicklung und Gefühle der Kinder, Spielen, Einschlafrituale etc. vermittelt. Die jungen Babysitter werden so optimal auf ihre Arbeit vorbereitet.

Teilnehmen dürfen alle Mädchen und Jungen zwischen 13 und 17 Jahren. Zum Einsatz dürfen Jugendliche jedoch erst mit 14 Jahren kommen.

Der Kurs findet am Samstag, dem 24. November 2018 von 15 bis 20 Uhr, am Freitag, dem 30. November 2018, von 17 bis 21 Uhr und am Samstag, dem 1. Dezember 2018, von 9 bis 14 Uhr im Eltern-Kind-Treff Hohenems, Graf-Maximilian-Straße 18, statt.

Die Kosten betragen 22 Euro pro Person, mit der „aha-Card“ nur 18 Euro.