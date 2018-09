Auf diese "Love Island"-Mädels hat es Adnir aus Feldkirch abgesehen

Am Dienstagabend zieht der 24-jährige Vorarlberger Adnir in die Villa auf "Love Island" ein, um die große Liebe zu finden. Auf zwei Kandidatinnen hat er dabei bereits ein Auge geworfen.

Mit Julia und Natascha könnte sich der Ländle-Beau mehr vorstellen. “Die beiden haben mich zum Nachdenken gebracht. Da ist schon ein Reiz da, auf jeden Fall!”, so der Feldkircher. Mit seinem Humor wird er versuchen, aus der Menge herauszustechen. “Ich bin lustig und lebhaft, lasse mich nicht so schnell einschüchtern und werde noch mehr Motivation und Hype in die Villa bringen.”