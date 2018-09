Vorarlberg: Adnir aus Feldkirch sucht die große Liebe bei "Love Island"

Der 24-jährige Feldkircher nimmt an der Datingshow "Love Island" auf RTL2 teil. Am Dienstagabend zieht er in die Villa auf Love Island und versucht die große Liebe zu finden.

Der Verkäufer, der sich selbst als groß, sympathisch und stark beschreibt, hofft auf der Liebes-Insel neue Freundschaften und vielleicht sogar die große Liebe zu finden. “Außerdem möchte ich Feldkirch bekannter machen, das kennt nämlich niemand”, so der Vorarlberger. “Ich werde Österreich und vor allem meine Heimatgegend vertreten. Die Gegend um Wien, die kennt doch jeder! Aber meine Gegend an der Grenze zur Schweiz in den Bergen ist nicht so bekannt. Ich will sagen: ‘Hallo, wir sind auch noch hier.'”

Der Vorarlberger ist eher zurückhaltend, was das Daten angeht. Er spricht aus Prinzip keine Frauen an, sondern wartet lieber bis die Damen ihn ansprechen. Adnir hatte bisher nur eine richtige Freundin, dei Beziehung hielt nur einige Monate. Man darf also gespannt sein, ob er auf der Insel seine wahre Liebe findet. Die Sendung wird ab 22:15 Uhr auf RTL2 ausgestrahlt.

Diese Kandidaten sind bereits auf der Insel

Mister-Kandidat 2016 2016 nahm der Feldkircher an der Wahl zum Mister Vorarlberg teil und erreichte den dritten Platz. Auch bei der Mister Austria Wahl war Adnir dabei.

MiK ©MiK