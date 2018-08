Auf der Suche nach einem neuen Stürmer und Verteidiger

Beim ersten gemeinsamen Eistraining mit den Wäldern und der Teampräsentation fehlten bei den Bulldogs noch zwei neue Cracks.

Abkühlung beim Eishockey in Sicht

Am Samstag starteten die Dornbirn Bulldogs gemeinsam mit dem EC Bregenzerwald in die Eishockey-Saison. Beim Fan-Fest präsentierten sich die Cracks beider Mannschaften ihren Anhängern.

Die Vorbereitung der Dornbirn Bulldogs auf die siebte Saison in der Erste Bank Eishockey Liga hat begonnen. Head Coach Dave MacQueen hat seine Schützlinge zum Eistraining versammelt.

Die nahende Eiszeit – das erste Spiel bestreiten die Vorarlberger bereits am Sonntag, den 12. August um 19 Uhr im Messestadion gegen die Ticino Rockets – wurde beim Fan-Fest am Samstag gefeiert. Bei hochsommerlichen Temperaturen kam die Skills Competition auf dem Eis nicht ungelegen. Davor traten die Eishockey-Profis in die Pedale ihrer neuen Bulldogs Kraftstoff Bikes.