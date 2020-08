Am Sonntag wird es sogar noch heißer

Der heutige Samstag glänzt mit Hochsommerwetter. Am Sonntag sollen die Temperaturen sogar noch ein wenig steigen - und bis mindestens Montag durchhalten.

Prognose für Sonntag

Hochdruckeinfluss am Sonntag mit durchgehendem Sonnenschein und zumeist nur harmlosen Quellwolken am Nachmittag über den Bergen. Kräftige Wärmeentwicklung im Tagesgang, aber keine extreme Hitze. Die Gewitterneigung ist verschwindend gering. Tiefstwerte: 13 bis 18 Grad, Höchstwerte: 28 bis 33 Grad.

Vorschau auf Montag

Das Hochsommerwetter geht am Montag in die Verlängerung. Ein weiterer sonniger und tagsüber wieder sehr warmer Tag steht an. Die Neigung zu vereinzelten Wärmegewittern später am Tag steigt gegenüber den Vortagen leicht an, im Allgemeinen bleibt es aber noch trocken. Tiefstwerte: 13 bis 18 Grad, Höchstwerte: 28 bis 32 Grad