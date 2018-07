Alte Muster durchbrechen

Selina Reiterer und Daniela Fetz zeigen textile Installation auf der Art Bodensee.

Lustenau/Dornbirn. Eine Einladung der Galerie Hollenstein stand am Anfang. Seither ist viel passiert. Die erstmalige Zusammenarbeit nutzten die Künstlerin Selina Reiterer (geb. 1985 in Bregenz) und die Gestalterin Daniela Fetz (geb. 1981 in Au/Bregenzerwald) für die Verknüpfung ihres persönlichen Interesses mit der regionalen Geschichte Lustenaus. Die Gemeinde mit ihrer bedeutenden Stickereitradition ist ein guter Boden für die beiden und ihr gemeinsames Interesse, sich mit textilen Techniken auseinanderzusetzen.