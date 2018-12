Aha passt seine Öffnungszeiten dem Ferienmodus an

In den Weihnachtsferien passt das aha seine Öffnungszeiten an: Vom 24. Dezember 2018 bis 4. Jänner 2019 ist das Jugendinformationszentrum in Dornbirn und Bregenz (Montag bis Freitag) sowie in Bludenz (Montag, Mittwoch, Freitag) von 10 bis 15 Uhr durchgehend für Jugendliche und ihre Anliegen geöffnet.

