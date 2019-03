Admira startet mit Niederlage in die Saison

SC Admira verliert gegen Austria Lustenau Amateure 1:2.

Die Admira-Fans bekamen anfangs eine starke Partie ihrer Mannschaft geboten. Nach einem frühen Treffer durch Martin Fertschnig in der 11. Minute sah es zunächst aus, dass es für die Admiraner in der Tabelle weiter nach oben gehen könnte. Der Ausgleichstreffer durch Routinier Thiago De Lima Silva (32. Minute) sorgte dann allerdings für den ersten Dämpfer und nur drei Minuten später machte Kubilay Kalkan klar, dass die Austria dieses Spiel für sich entscheiden wollte. Dem SC Admira gelang auch in der zweiten Halbzeit nicht, das Match noch einmal zu drehen und so blieb man am Ende punktelos und enttäuscht zurück.