Abtei Mehrerau: Papst nimmt Rücktritt von Abt Anselm van der Linde an

Papst Franziskus hat den Rücktritt des Abts der Zisterzienserabtei Mehrerau, Anselm van der Linde (47), angenommen.

Gründe für den Rücktritt gab der Vatikan laut Kathpress am Mittwoch nicht an. Van der Linde stand der Territorialabtei Wettingen-Mehrerau in Bregenz seit 2009 vor.Van der Linde hatte bereits am 12. Juli erklärt, sein Amt niederlegen zu wollen. “Im Hören auf Gott” gelte es zu erkennen, wann die Zeit gekommen ist, “die Leitung – in meinem Fall des Klosters und die Leitung der Mehrerauer Kongregation – in neue Hände zu übergeben”, erklärte er damals. Er blicke auf eine “sehr schwierige Zeit” zurück. Seit 2010 überschatteten Berichte über frühere Kindesmisshandlungen und Missbrauch in der Klosterschule die Abtei.