1:6! Debakel für VfB Hohenems in St. Johann im Pongau

Zum Glück gibt es aufgrund der Neuorientierung in der dritthöchsten Amateurklasse Österreichs in dieser Saison keinen Absteiger.

Nur zwei Punkte mehr auf dem Konto hat der Tabellenvierzehnte Hohenems als der Drittletzte Bischofshofen. Das 1:6-Debakel in St. Johann im Pongau war für die Emser die höchste Niederlage seit vielen Jahren. „Meine Mannschaft erwischte einen rabenschwarzen Tag. Es war eine ganz schlechte Vorstellung über 90 Minuten. Mir wird nur die achtstündige lange Busfahrt ewig in Erinnerung bleiben“, war Hohenems Trainer Peter Jakubec bitter enttäuscht. Beim Stand von Null zu Null vergab VfB-Stürmer Jan Stefanon in der Anfangsphase zwei Hochkaräter. Dem eingewechselten Philipp Glanzer gelang erst acht Minuten vor dem Schlusspfiff das Ehrentor. Nach den zuletzt vier Zählern aus den letzten beiden Partien präsentierte sich Hohenems Im ersten von noch vier Auftritten in Salzburg grottenschlecht.