10 wissenswerte Fakten zum Ramadan

Ab dem 5. Mai beginnt für Muslime in aller Herren Länder wieder der heiligen Fastenmonat Ramadan. Wir erklären worum es sich bei dem Fastenmonat handelt - auch oder gerade für Nicht-Muslime.

APA-AFP – MADAREE TOHLALA

Alte, Kranke oder Schwangere sind von der Pflicht zu Fasten enthoben. Kinder werden langsam an das Fasten angewöhnt, indem sie zum Beispiel einige Stunden am Tag auf Nahrung verzichten.

9. Wie kann man sich den Monat Ramadan in einem muslimischen Land vorstellen?

In muslimischen Ländern wird während dieser Zeit Vieles auf den Kopf gestellt. Geschlafen wird oft am Tag, gegessen und gefeiert in der Nacht. Zudem ändert sich das Tempo im täglichen Leben. Aufgrund der nicht unerheblichen Fastenstrapazen verlangsamt sich das Leben, etwa in Schulen und Büros.