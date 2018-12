10 Fakten zum längsten Tunnel Österreichs - 40 Jahre Arlbergtunnel

Am 1. Dezember 1978 eröffnete der damalige Bundespräsident Rudolf Kirchschläger den neuen Arlbergtunnel. Wir haben für euch 10 Fakten zu diesem Infrastruktur-Meilenstein zusammengetragen.

In den mittlerweile vier Jahrzehnten passierten über 80 Millionen Fahrzeuge den Arlbergtunnel. Er ist einer der wichtigsten Straßenverbindungen im Westen Österreichs.

Das Bauvorhaben startete am 1. Juni 1974, wobei nach der Neuen Österreichischen Tunnelbauweise (das bedeutet, dass im Wesentlichen der umgebende Gebirgsteil zum Mittragen herangezogen wird) gearbeitet wurde. Der offizielle Durchschlag fand am 11. November 1977 statt.

4. Einer der modernsten Tunnel weltweit

„Seit dem letzten Ausbau gehört der Arlbergtunnel zu den modernsten überhaupt. Mit 40 Jahren ist der Tunnel also immer noch bestens in Schuss“, erklärt Asfinag-Geschäftsführer Stefan Siegele. Von 2004 bis 2007 investierten Asfinag und ÖBB 48 Millionen Euro in die Errichtung von acht Flucht- und Rettungswegen. Mit einem umfassenden Sicherheitsausbau und einer Sanierung der elektrotechnischen Einrichtungen kamen von 2014 bis 2017 weitere 155 Millionen Euro dazu.