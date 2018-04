Zwischenwasser forciert gemeinnützigen Wohnbau

Drei Anlagen sind in Planung und teilweise bereits in Umsetzung

Zwischenwasser. In den meisten Gemeinden ist die Problematik wohl bekannt: Leistbarer Wohnraum ist Mangelware und die Wartelisten in den Rathäusern sind lang. So auch in Zwischenwasser. Laut Bürgermeister Kilian Tschabrun gibt es derzeit über 40 Interessenten für eine günstige Wohnmöglichkeit. Grund genug um auf diese Situation zu reagieren. Ein erster Spatenstich ist bereits erfolgt. Zentral in Muntlix in Sichtweite von Gemeindeamt, Kindergarten und Kirche errichtet die Alpenländische Wohnbaugesellschaft eine Anlage mit acht Einheiten.