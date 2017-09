Wunschgegner für RHC Dornbirn auf internationaler Bühne

Im Duell gegen die „Kings“ treffen die Dornbirner dabei nicht nur auf alt Bekannte, 2011 gelang gegen die Engländer erstmals ein Sieg in einem CERS-Cup Bewerb und schaffte den Aufstieg ins 1/8-Finale.

Vor sechs Jahren waren die Rollen für diese Paarung noch anders verteilt, als sie es heute sind. Damals trafen die auf Rang 177 gelegenen „Kings“ aus der Grafschaft Kent auf die auf Rang 327 platzierten Dornbirner. In der Zwischenzeit hat sich der Spieß umgedreht, denn aktuell fordern die erstmals auf Rang 128 gereihten Messestädter den 306. der Weltrangliste. Trotz der vergleichsweise besseren „Papierform“ will im Lager der Dornbirner nicht von einer Favoritenrolle gesprochen werden. Auf die englische Härte sowie robuste Spielweise wird sich die Gende-Truppe auch diesmal wieder einstellen müssen.

Nach 3-jährigem Nichterreichen schafften es die Engländer heuer wieder zurück in den CERS-Cup Bewerb. Der 1924 gegründete englische Traditionsclub Herne Bay United verbucht 16 Meistertitel in der Premier League, 12 nationale Cup-Siege sowie sämtlichen Europacup-Einsätze und gehört immer noch zu den Top-Vereinen auf der Insel. Es wird mit Sicherheit ein überaus spannender Europacup-Auftritt, bei diesem man mit einem Weiterkommen liebäugeln darf. Zuerst müssen die Dornbirner am 4. November in Herne Bay antreten und eine gute Ausgangslage erspielen, am 26. November findet dann das Rückspiel in der Stadthalle statt. Bei einem Weiterkommen würde man auf den Sieger der Partie Nantes ARH (FRA) gegen H. Breganze (ITA) treffen.

Spieler Dominique Kaul erinnert sich gerne zurück: „Damals haben wir die Engländer zuhause mit einem sensationellen 8 : 3 Sieg überrascht und sind Dank einer sehr guten zweiten Spielhälfte im Rückspiel verdient weitergekommen. Das wollen wir auch dieses Mal schaffen und die nächste Runde erreichen. Nach den Profigegnern der letzten Jahre und dem eher unspektakulären Los gegen Wimmis im vergangenen Jahr, haben wir heuer wieder ein absolutes Highlight auf Augenhöhe.“

CERS-Cup, 1/16-Finals, Hinrunde

Samstag, 4. November 2017, 19.45 Uhr (Ortszeit)

Herne Bay United (ENG) – RHC Dornbirn

CERS-Cup, 1/16-Finals, Rückrunde

Samstag, 25. November 2017, 19.00 Uhr

RHC Dornbirn – Herne Bay United (ENG)

Stadthalle Dornbirn

Infos unter:

__ www.rhc-dornbirn.com (Homepage RHC Dornbirn)

__ www.hernebayunited.co.uk (Homepage Herne Bay United)

__ http://rinkhockey.net/rank31082017.pdf (Weltrangliste)

__ www.cers-rinkhockey.eu (Offizielle CERS-Seite, Infos zum Europacup)

Alle Begegnungen CERS-Cup 2017/2018

Qualifikation 1/16-Finals, Hinspiele am 4. November 2017:

Soham RHC (EN) – CS Noisy Le Grand (FR)

Herne Bay (ENG) – RHC Dornbirn (AT)

IGR Remscheid (DE) – CP Voltregà (SP)

RESG Walsum (DE) – CE Lleida Llista (SP)

Juventude Viana (PT) – Dusseldorf-Nord (DE)

OC Barcelos (PT) – RSC Uttigen (CH)

RSC Diessbach (CH) – SCRA St.Omer (FR)

US Coutras (FR) – CE Vendrell (SP)

Nantes ARH (FR) – H. Breganze (IT)

CE Noia (SP) – RSC Darmstadt (DE)

HC Turquel (PT) – Geneve RHC (CH)

RHC Uri (CH) – Correggio H (IT)

Sarzana (IT) – Igualada HC (SP)

Valença HC (PT) – RHC Wolfurt (AT)

SC Tomar (PT) – SA Merignac (FR)