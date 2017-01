Wohin am Wochende in Bludenz

19. Jänner, 10.30 Uhr Brauerei-Besichtigung Fohrenburg: Das Einhorn ist viel mehr als nur das Stadtwappen von Bludenz – es steht auch für 130 Jahre Brautradition der Brauerei Fohrenburg. Wollten Sie schon immer wissen, wie der Schaum auf und der Alkohol ins Bier kommt? Woher es seinen unvergleichlichen Geschmack hat und wie lange es dauert, bis man es trinken kann? Erfahren Sie dies und noch vieles mehr über die Kunst des Bierbrauens bei einer Führung durch die Brauerei. Dauer: ca. 1 ½ Stunden. Preis mit Alpenstadt Bludenz Card: EUR 5,00 pro Person. Preis ohne Alpenstadt Bludenz Card: EUR 7,50. Leistungen: Führung durch die Fohrenburger Brauerei, kleines Glas Fohrenburger Bier oder Diezano Limonade und ein kleines Souvenir. Treffpunkt beim Fanshop der Brauerei Fohrenburg. Anmeldung bis Donnerstag um 09.00 Uhr unter Tel. 05552 606, www.bludenz.travel.at

19. Jänner, 19.30 Uhr Nachtwächterführung – “Bsundrige Zit” Erlebnispro-gramme für genussvolle Naturbegegnungen: Schwere Schritte, dunkle Gassen l Nachtwächterführung durch die Alpenstadt Bludenz. Dauer: 19.30–21.30 Uhr. Teilnehmeranzahl: 2-15 Personen. Preis: EUR 19,00 pro Person. Leistungen: Stadtführung durch die Alpenstadt Bludenz mit dem Nachtwächter, kleine regionale Käseplatte und ein kleines Glas Fohrenburger Bier im Eichamt Bludenz. Die Führung findet bei jeder Witterung statt. Treffpunkt: Schloß Gayenhofen. Anmeldung bis Mi 16 Uhr, Tel. 05552 30227, info@alpenregion.at

19. Jänner, 19 und 20 Uhr Führung durch die Ausstellung „STERNENROTZ“ in der Galerie allerArt, Remise Bludenz. Um 20.00 Uhr Künstlergespräch mit Gottfried Bechtold und Thomas Feuerstein. Beide Künstler diskutieren mit Margareta Sandhofer (Moderation) zum Skulpturbergriff. Infos: info@allerart-bludenz.at, www.allerart-bludenz.at

21. Jänner, 8 – 12 Uhr Stadt & Land Markt: Frische- und Wochenmarkt in der Altstadt/Innenstadt

21. Jänner, 20 Uhr bühne.frei: Lehrerkonzert der Musikschule Bludenz. Remise Bludenz. Infos: Bludenz Kultur gGmbH, Tel. 05552 63621-236, www.bludenz-kultur.at

WÖCHENTLICHE VERANSTALTUNGEN

Jeden Montag, 8 bis 17 Uhr

Krämermarkt in der Altstadt (ist der Montag ein Feiertag, so findet der Wochenmarkt am darauf folgenden Werktag statt). Termine Jänner: 2., 9., 16., 23. und 30. 1.2017

Jeden 2. Montag, ab 13 Uhr , ESV-Kegelbahn Bludenz

Senioren-Kegeln. Infos: Seniorenclub Bludenz, Obmann Josef Gantner, Tel. 0664 4060315, josef.gantner@aon.at, www.seniorenclub-bludenz.at

Jeden Montag, , 17.30-18.30 Uhr, Turnsaal Kindergarten Mitte, Schulgasse 4

Sport nach Krebs: „Körperliche Aktivität ist so wichtig wie ein Krebsmedikament.“

In der „Karinos-Bewegungsgruppe“ soll die körperliche Fitness, die Körperkompetenz (Körpervertrauen, Körperwahrnehmung, etc.), sowie die psychosoziale Befindlichkeit der betroffenen Menschen weiter verbessert werden. Pro Einheit € 3,00. Infos und Anmeldung: Mathias Bechter, T +43 664 1955727, m.bechter@sportunion.at,

Jeden Montag, 19 Uhr, Fohren-Center

Gratis Pokerturnier. Infos und Anmeldung auf www.barpokerseries.com

Jeden Dienstag, vom 12.01. bis 15.11.2017, laut Ausschreibung

Senioren-Wandern. Infos: Seniorenclub Bludenz, Obmann Josef Gantner, T +43 664 4060315, josef.gantner@aon.at, www.seniorenclub-bludenz.at

Jeden Mittwoch, 8 – 16 Uhr + jeden Samstag, 8 -12 Uhr

Stadt & Land Markt: Frische- und Wochenmarkt in der Altstadt (am SA inkl. Bayrischer Garten)

Termine Jänner: 4., 7., 11., 14., 18., 21., 25. und 28.01.2017

Jeden Mittwoch,l ab 13 Uhr, Clubheim-Laurentiuspark

Senioren-Jassen. Infos: Seniorenclub Bludenz, Obmann Josef Gantner, T +43 664 4060315, josef.gantner@aon.at, www.seniorenclub-bludenz.at

Jeden Mittwoch, ab 18 Uhr, Fohren-Center

Cocktail Specials zum Sonderpreis in der Sudkessel Bar von und mit Patrick. www.fohren-center.at

Jeden Mittwoch, Fohren-Center

Lady’s Bowling: Damen zahlen den ganzen Tag nur EUR 2,00 pro Spiel. www.fohren-center.at

Jeden Mittwoch, Fohren-Center

Lazerday: Den ganzen Tag Lasertag spielen zum vergünstigten Pauschalpreis. Vom 23.12. bis 08.01.2017 ist der Sportbereich immer schon ab 13.30 Uhr geöffnet, das Wirtshaus Kohldampf täglich ab 10.00 Uhr. www.fohren-center.at

Jeden Donnerstag, 10.30 Uhr, Treffpunkt: beim Fanshop der Brauerei Fohrenburg