Wildcats holen in Linz verdienten Punkt

Am vergangenen Wochenende waren die Eishockeydamen der Wildcats Lustenau in Wien sowie Linz im Einsatz und sicherten sich nach toller Leistung einen Punkt.

Lustenau Zum Auftakt in das neue Jahr stand für die Hockeydamen aus Lustenau eine Doppelrunde in Wien und Linz auf dem Spielplan. Bereits am Samstag in den frühen Morgenstunden ging es dabei für die 10-köpfige Truppe rund um Trainer Mario Hois in Richtung Osten.

Tolle Leistung wurde am Ende nicht belohnt

Erste Station der ersten Runde im neuen Jahr war dabei die Wiener Eishalle – Gegner waren die Damen der Sabres Juniors. Die Wildcats brauchten nach der langen Busfahrt etwas Zeit bis sie ins Spiel kamen, doch dann erkämpften sich die Lustenauerinnen tolle Möglichkeiten. Nach einem torlosen ersten Drittel brachte Wildcats Kapitän Birgit Dietrich ihr Team durch einen Doppelschlag in der 29. und 31. Minute mit 2:0 in Führung. Noch vor der zweiten Pause können die Wienerinnen dann aber eine Überzahlmöglichkeit nutzen und treffen zum 1:2 Anschlusstreffer. Das Spiel somit noch völlig offen und der Schlussabschnitt wurde nochmals spannend. Die Wildcats mit einer guten Leistung konnten sich in dieser Phase mehr Möglichkeiten erarbeiten – im Abschluss waren aber die Hausherren(damen) der Sabres effizienter und konnten durch zwei weitere Tore das Spiel noch drehen und am Ende mussten sich die Wildcats knapp mit 2:3 geschlagen geben.

Chancenplus für Wildcats