Vorarlberg/Hard: Alko-Lenkerin bog zu früh ab

Die 52-Jährige Lenkerin fuhr auf der Maria Theresienstraße in Richtung Hard, als sie nach rechts in die Kapellenstraße einbiegen wurde. Vermutlich aufgrund ihres stark alkoholisierten Zustandes bog sie jedoch zwei Meter zu früh ein und fuhr auf eine Straßenlaterne.

Das Fahrzeug blieb daraufhin auf der umgeknickten Laterne, mit teil in der Luft stehenden Rädern, stehen. Die Straßenlaterne wurde komplett zerstört, am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrerin blieb unverletzt. Da ein an Ort und Stelle durchgeführter Alko-Test positiv ausfiel, wurde ihr der Führerschein direkt abgenommen.

(red)