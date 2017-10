Vorarlberger Skirennläufer Daniel Meier hofft auf Comeback im Winter

Der 24-jährige sagte gegenüber dem ORF Vorarlberg, dass die Therapeuten mit dem Fortschritt zufrieden seien: “Ich kann schon Radfahren und leichtes vorbereitendes Krafttraining machen”, sagte er. Er plane ein Comeback im kommenden Winter und wolle auf jeden Fall dieses Jahr noch Skifahren.

In Neuseeland verletzt

Meier hatte sich Ende August beim Riesentorlauf in Coront Peak in Neuseeland verletzt und dabei das Kreuzband gerissen. Beim Riesentorlauf vergangenen Winter in Kranjska Gora hatte der Feldkircher seine ersten Weltcup-Punkte gesammelt.

(Red.)