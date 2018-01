Vorarlberger FPÖ-Gesundheitssprecher: "Die VGKK steckt den Kopf in den Sand"

Aufgrund der aktuellen Diskussion über lange Wartezeiten bei Fachärzten in Vorarlberg sowie der Steuerungsfunktion, die unseren Hausärzten zugeordnet wird, macht der freiheitliche Gesundheitssprecher Hubert Kinz auf das seiner Meinung nach umfangreiche FPÖ-Maßnahmenpaket aufmerksam.

„Das Schönreden der Situation durch den zuständigen ÖVP-Landesrat Bernhard und das „Kopf-in-den-Sand-stecken“ des Obmannes der VGKK bringen uns in dieser Frage weiter. Es gilt im Sinne der Patienten an einem Strang zu ziehen und die Dinge vorwärts zu bringen. Nicht zuletzt liegt es an der VGKK eine leistungsbezogene Überarbeitung der Kassenverträge, sowohl im Teile der Kassenleistungen gegenüber den Versicherten, als auch hinsichtlich der Entlohnung der Arztleistungen vorzunehmen“, appelliert der freiheitliche Gesundheitssprecher Dr. Kinz abschließend in Richtung aller Beteiligten.