Vorarlberger beim Rickshaw Run: Mit der Rikscha quer durch Indien

2.700 Kilometer auf einer Rickshaw für den guten Zweck, dieser Herausforderung stellen sich derzeit drei Vorarlberger in Indien. Unternehmer Florian Wassel erklärt, was sie dazu motiviert.

Die Teilnehmer des Rickshaw Runs haben 14 Tage Zeit, um von Jaisalmer im Nordwesten Indiens in das südliche Kochi zu gelangen. Eine Raylle ohne vorgegebene Route, Wegpunkten oder Zwischenetappen über 2.000 Kilometer reine Luftlinie. Das Fahrzeug: Eine Rickshaw, die in Südostasien verbreiteten dreirädigen Motor-Rikschas mit rund 7 PS Motorleistung und einer (theoretischen) Spitzengeschwindigkeit von 50 km/h.

Heuer stellen sich mit Florian Wassel, Luca Fasching und Mathias Mäser auch drei Vorarlberger der Herausforderung. “Mitgemacht haben wir, da wir nach den vielen Reisen in den letzten Jahren den besonderen Kick gesucht haben und es eine gute Sache ist”, erklärt Wassel. “Wir gehen davon aus, dass man an seine Grenzen kommt und neue Herausforderungen kennen. Ganz zu schweigen von der Kultur und den vielen Eindrücken, die einen die Heimat wieder anders schätzen lässt.”

Am Ziel wartet auf die Teilnehmer eine Party – und Spenden der Teilnehmer für den Guten Zweck. Der Großteil der Spenden geht an Cool Earth, die sich für den Erhalt des Dschungels einsetzen. Den Teilnehmern steht es aber auch frei, zusätzlich noch für andere Organisationen zu sammeln oder zu unterstützen. Die Vorarlberger haben sich hier aber auch für Cool Earth entschieden.

Tollwut und Delhi Belly

Die Vorbereitungen begannen bereits in Vorarlberg – vor allem in medizinischer Hinsicht. So standen diverse Impfungen an, insbesondere Tollwut. Die drei Freunde rechnen dennoch, dass die Strapazen der Raylle ihren Tribut fordern wird – nicht umsonst spricht man im Englischen bei Reisekrankheit von “Delhi Belly” statt “Montezumas Rache”.