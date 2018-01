Vorarlberg: Zumtobel-CEO Schumacher hört auf

Der Zumtobel CEO Ulrich Schumacher tritt laut einem Bericht des "Handelsblatt" zurück. Der 59-Jährige soll in einen Zwist mit der Gründerfamilie geraten sein.

Erst in der vergangenen Woche hatten Schumacher und die Finanzvorständin Karin Sonnenmoser den Aufsichtsrat per Brief darum gebeten, die Verstöße gegen Corporate Governance einzustellen.

Der Rücktritt Schumachers macht sich nun auch bei den Aktionären bemerkbar: Die Aktie stieg am Montag um bis zu 4,1 Prozent auf 10,77 Euro an.

Der ehemalige Infineon-Chef Schumacher hatte den Aufsichtsrat zuvor darum gebeten, über eine “einvernehmliche Aufhebung seines Vertrages” zu sprechen, teilte Zumtobel am Montagmorgen mit. „Es ist richtig, dass ich in einem ausführlichen Brief an den Aufsichtsrat ein weiteres Mal verschiedene Optionen zur Weiterführung des Unternehmens, wozu ich voll umfänglich zur Verfügung stehe, aufgezeigt habe“, erklärte Schumacher.