Zumtobel: Weiter kein Kommentar zu Abgängen im Aufsichtsrat

Dornbirn - Der am Donnerstagabend angekündigte Rücktritt der zwei Aufsichtsräte des börsennotierten Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel, Stephan Hutter und Hans Peter Metzler, wurde auch am Freitag nicht vom Unternehmen kommentiert.

Der Konflikt schwele schon seit Monaten, hieß es. Die Rede war erneut davon, dass die Gründerfamilie Zumtobel – im Aufsichtsrat vertreten durch den Gremien-Vorsitzenden Jürg Zumtobel, Sohn des Firmengründers und bis 2003 Vorstandschef, sowie Bruder Fritz (Vorstand von 1974 bis 1996) – trotz eines Aktienanteils von nur gut einem Drittel wie ein Alleineigentümer agiere. Vor diesem Hintergrund hatten vor etwas mehr als einem Monat 20 Zumtobel-Führungskräfte (nicht aber die Vorstände) ein Schreiben verfasst, in dem sie die Zustände im Unternehmen anprangerten und “korrektes Wirtschaften” einforderten. In anderen Dokumenten werde eine noch drastischere Sprache verwendet, so die “Süddeutsche Zeitung”. Als Beispiel führte sie eine Vorlage für den Aufsichtsrat an, in der stehe: “Wir haben eine Situation dysfunktionaler Unternehmensführung und Unprofessionalität erreicht, die die Existenz der Gruppe gefährdet.”