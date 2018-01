Vorarlberg: Zeugenaufruf nach Unfall in Egg

Drei Leichtverletzte forderte ein Unfall in Egg. Die Fahrzeuglenker gaben an, sich gegenseitig nicht gesehen zu haben. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen.

Am Dienstag gegen 17:50 Uhr wollte ein Pkw-Lenker auf der L 29 von Großdorf kommend mit seinem PKW an der Kreuzung Egg Loco in Fahrtrichtung links abbiegen. Zu selben Zeit fuhr ein anderer Pkw-Lenker von Richtung Schwarzenberg kommend zur Kreuzung Egg Loco und wollte gerade aus weiterfahren. Die beiden Pkw-Lenker gaben an, sich gegenseitig nicht gesehen zu haben und kollidierten in der Kreuzungsmitte. Bei dem Zusammenstoß wurden drei Personen leicht verletzt.