Vorarlberg: Neues OP- und Intensivzentrum im LKH Feldkirch wird eröffnet

Im Februar 2015 erfolgte der Spatenstich für den Neubau am LKH Feldkirch. Komplett fertiggestellt wird das neue OP- und Intensivzentrum Ende 2018. Die Inbetriebnahme der ersten OP-Säle und der Intensivstation wird aber schon im August 2017 stattfinden.

“Am LKH-Feldkirch werden jährlich ungefähr 22.800 operative Eingriffe durchgeführt, Tendenz steigend”, erklärt Dr. Gerald Fleisch, Geschäftsführer der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft. “Mit dem neuen OP- und Intensivzentrum sind wir für die Zukunft gerüstet und modernst ausgestattet”, so Fleisch.

Insgesamt 12 neue Operationssäle werden bis Ende 2018 die bisherigen OP-Säle ersetzen, die frei werdenden Flächen werden für zusätzliche Ambulanz- und Funktionsbereiche genutzt. Außerdem erweitert wird die Kapazität an Intensivbetten um zehn Betten und ein zusätzlicher Messplatz fürs Herzkatheterlabor. Die neue Bettenstation der Nuklearmedizin sind neben Technikräumlichkeiten und dem Speisesaal für LKH-Mitarbeiter ebenfalls im verbesserten Zentrum untergebracht.

Außergewöhnlicher Hybrid-OP-Saal in Vorarlberg

Einzigartig in Vorarlberg ist der neue Hybrid-OP, der schon im August 2017 in Betrieb geht. Er ist durch seine umfassenden bildgebenden Möglichkeiten während und nach der Operation der modernste OP-Saal in Vorarlberg. In verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Gefäßchirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie oder Neurochirurgie wird der Hybrid-OP eingesetzt.

(red.)