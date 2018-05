Vorarlberg: Motorradfahrer kollidiert mit Pkw

Bürserberg - Am Montagvormittag kam es auf der Brandnerstraße in Bürserberg zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Pkw.

Am 28.05.2018 um 11.10 Uhr fuhr eine 34jährige Frau aus Deutschland auf der L 82 in Bürserberg in Fahrtrichtung Brand. Zur selben Zeit fuhr ein 54jähriger Motorradfahrer, ebenfalls aus Deutschland, in die entgegengesetzte Richtung. Der Motorradfahrer, der laut eigenen Angaben durch Sonneneinstrahlung geblendet wurde, geriet in einer Rechtskurve über die Fahrbahnmitte und prallte frontal gegen den entgegenkommenden PKW.