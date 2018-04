Vorarlberg: Brutaler Überfall im Drogenmilieu - Prozess

Altacher Drogendealer in Wohnung überwältigt - Angeklagte teilweise geständig.

Feldkirch. – Ein mutmaßlicher Raubüberfall im Drogenmilieu wird seit heute Mittag am Landesgericht Feldkirch verhandelt. Ein 31-jähriger Rumäne, der in seiner Heimat bereits wegen Mordversuchs eingesessen hat, soll mit drei Mittätern einen Drogendealer in dessen Wohnung in Altach überfallen und brutal zusammengeschlagen haben. Die Tatverdächtigen erbeuteten acht Kilogramm Cannabisharz und eine Geldkassette. Als Drahtzieher und Mann im Hintergrund soll laut Anklage ein “gieriger” Freund des Opfers agiert haben.