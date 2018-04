Vorarlberg: 59-jähriger Auto-Einbrecher festgenommen

Hohenems - Ein 59-Jähriger, der verdächtigt wird in 11 Fahrzeuge eingebrochen zu haben, wurde am Sonntag in Hohenems festgenommen.

Ein 59-jähriger österreichischer Staatsangehöriger wurde am vergangenen Sonntag um 08:55 Uhr von Beamten des Landeskriminalamtes Vorarlberg festgenommen, nachdem er unmittelbar zuvor in einen Pkw in Hohenems eingebrochen war.

Er wird beschuldigt, im Zeitraum zwischen Jänner und April 2018 in Vorarlberg 11 Einbruchsdiebstähle in Pkw begangen zu haben – der Beschuldigte ist bislang nicht geständig. Die Ermittlungen zu den weiteren Delikten – unter anderem auch in der Schweiz – sind noch im Gange. Der Mann wurde am vergangenen Montag über Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.