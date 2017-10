Von der Leichtigkeit des Lichts

Lauterach. „Warum stellt Ingrid Schwärzler ihr Schaffenswerk jetzt und zum ersten Mal aus“, fragt sich Vernissageredner Heinz Mathis (Kunstkontakt). Nun, Ingrid (72) ist eine energiegeladene Frau, voller Leidenschaft und Hingabe. Wenn sie von der Muse geküsst wird, fällt sie in eine kreative, farbenfrohe Trance. Mehr als 30 Jahre hat sie sich der Seidenmalerei gewidmet; diese selbst erlernt, perfektioniert und zu Arbeiten höchster künstlerischer Qualität entwickelt. Wenn man so will, kann man ihre Seidentücher als Haute Couture in Handarbeit bezeichnen. Zahlreich sind sie gekommen, die Besucher der Ausstellung, die Kunstfreunde und Familie, um der Künstlerin ihre Aufwartung zu machen. Darunter Malerin Brigitte Jochum mit Wolfgang, Eva Kutzer, Hedy Präg (Juwelen), Gastronomin Charlotte Hirt, Karin Seyfried (Mercedes) und Harry Schneider. Denn die Dornbirnerin griff auch zum Papier. Sind doch die Techniken der Seidenmalerei und der Aquarellmalerei sehr verwandt. „Ich bin gerne in der Natur“, sagt Ingrid Schwärzler, „bevor ich mich in meinem Atelier niederlasse und zu gestalten beginne.“ Durch die Farbenlaube war Heinz Mathis mit der Malerin eng verbunden. Jetzt widmet sich der Naturdenker‚ Buchautor und Fotograf dem Leben der Bäume und unserer Wälder. Hier schließt sich der Kreis. Denn durch Ingrids Baumbilder, die von einem tiefen Verständnis, einem Empfinden für diese wunderschönen Geschöpfe berichten, sind viele Gemeinsamkeiten entstanden. Musikalisch umrahmt wurde der Abend vom zauberhaftem Fagott Trio „l’amichevole“.

Kontakt:

E-Mail schwaerzler.ingrid@gmx.at

Tel. 0664 4902873