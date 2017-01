VEU Feldkirch startet gegen Tabellenführer Rittner Buam

Nach dem deutlichen Sieg gegen die Zeller Eisbären zum Abschluss des Grundurchgangs geht es bereits am Mittwoch in der Masterround ans Eingemachte. Die Feldkircher, die mit 55 Punkten den sechsten Platz in der Tabelle belegten, müssen ohne Bonuspunkte starten.

Zwar kehrten die Feldkircher vom letzten Spiel in Klobenstein mit Punkten heim, dennoch sind die Buam der klare Favorit. Die Südtiroler haben die Saison bisher dominiert und sind erster Titelkandidat.

Die VEU wird wieder nicht vollständig die Reise antreten können. Lindgren wird vermutlich noch ein Spiel Pause brauchen, fraglich ist auch Loibenegger der in Zell am See zwei Zähne verloren hat. Nicht sicher ist ebenfalls der Einsatz von Patrick Breuss, der vielleicht berufsbedingt passen muss.

Keine leichten Voraussetzungen für VEU Coach Michael Lampert: „Wir sind in der Masterround zusammen mit Lustenau eher die Aussenseiter, die anderen vier Mannschaften sind quasi Profiteams und doch höher einzuschätzen.“

Am Donnerstag um 20:00h lädt die VEU zum Stammtisch nach Feldkirch ins Stadionrestaurant s‘Goal ein. Eine Gelegenheit für die Fans ihre Fragen anzubringen und Informationen aus erster Hand zu erhalten. Neben Trainer Michael Lampert und VEU Präsident Pit Gleim werden sich der Neuzugang auf der Torhüterposition Alex Caffi, die Stürmer Christoph Draschkowitz, Patrick Maier, Dennis Sticha und VEU Kapitän Josi Riener den Fragen stellen.

Rittner Buam- FBI VEU Feldkirch

Ritten,Arena Ritten, 25.01.2017, 19:30h