Verkehrsspiegel für Parkplatz in Kehlegg gefordert

„Wenn man vom unteren Parkplatz auf die Hauptstraße einfahren will, hat man praktisch keine Sicht. Ein Verkehrsspiegel würde die Situation deutlich entschärfen“, so sein Vorschlag. Auch ein anderer Teilnehmer hat schon des Öfteren beobachtet, dass es an besagter Stelle immer wieder zu gefährlichen Aktionen kommt: „Die Anrainer wissen sich hier sehr gut zu helfen, sie fahren mit Optimismus ohne zu schauen oder die Geschwindigkeit zu reduzieren auf die Hauptstraße. Das ist noch gefährlicher!“

Auf Nachfrage gibt Kommandant StV. Hans Peter Schwendinger von der Stadtpolizei Dornbirn bekannt, dass die Anfrage umgehend zur Prüfung weitergeleitet wurde und man bestrebt sei, so rasch wie möglich eine Stellungnahme abzugeben.