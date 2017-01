Bekannte Favoritinnen auf schneller Tofana im Training vorne

>>Das Rennen im Liveticker<<

Im Abschlusstraining am Freitag erzielte die Italienerin Verena Stuffer Bestzeit vor Lara Gut (+0,05 Sek.) aus der Schweiz. Beste Österreicherin war Stephanie Venier als Achte (0,82) knapp vor Mirjam Puchner (1,03).

Veith wohl nicht am Start

Veith, die ihr zweites Abfahrts-Training nach ihrer Verletzung bestritt, zeigte sich mit 2,58 Rückstand und Platz 32 verbessert, verzichtet aber höchstwahrscheinlich auf einen Start. Eine definitive Entscheidung wollte sie zwar erst am Nachmittag fällen, die Chance auf ein Antreten bezifferte sie aber nur mit 10 Prozent. “Die Belastung ist noch zu groß. Deshalb ist es wichtig, dass ich mich auf das konzentriere, wo ich Chancen habe, und das ist der Super G”, sagte Veith.

Die übrigen Österreicherinnen fuhren wie schon am Donnerstag nicht im absoluten Spitzenfeld mit. Hinter Venier und Puchner war Nicole Schmidhofer als Elfte (1,19) drittbeste Österreicherin. Alle drei hoffen für das Rennen am Samstag aber noch auf eine Steigerung. “Es war ganz überraschend für mich, dass ich schnell war”, sagte Venier. “Gestern habe ich es mir ein bisschen angeschaut, heute bin ich ein paar Passagen schon schnell gefahren. Das ist mir ganz gut gelungen. Für die Abfahrt nehme ich mir einiges vor”, meinte die Tirolerin. Sie hofft auf einen Platz in den Top Ten. Die Vorarlbergerin Christine Scheyer landete mit 2,40 Sekunden Rückstand auf Platz 30.

Puchner will Gefühl wieder finden

Puchner hofft vor allem im technischen Bereich wieder ihr Gefühl zu finden. “Ich spüre wieder, wo ich in mein altes Schema reinfalle, das ist ein gutes Zeichen”, sagte sie. Ramona Siebenhofer konnte im Freitags-Training nur mit Mühe einen Sturz verhindern, lag kurzzeitig im Schnee und kam mit großem Rückstand ins Ziel.

Dabei erwies sich der – unter anderem wegen Schmidhofers Verletzung im vergangenen Jahr – abgetragene Sprung “Duca d’Aosta” als tückisch, vor allem in Kombination mit dem aufgrund des harten Kunstschnees höherem Tempo als in vergangenen Jahren. Die Läuferinnen kommen aufgrund der flacheren Welle nun schneller zum nächsten Sprung, bei dem am Freitag nicht nur Siebenhofer Probleme hatte. “Ich bin gefühlt 15 Meter vor dem Netz gelandet”, sagte Siebenhofer.

Vonn stürzt auf verletzten Arm

Auch die fünffache Cortina-Siegerin Lindsey Vonn stürzte in dieser Passage, ausgerechnet auf ihren verletzten rechten Arm. “Ich spüre es schon ein bisschen, aber der Arm hält”, sagte Vonn. Das Missgeschick hat die US-Amerikanerin durchaus beschäftigt. “Ich bin ein bisschen schockiert, dass es passiert ist. Aber morgen ist das Rennen, ich bin trotzdem bereit. Ich bin schon stark genug für einen Unfall”, erklärte sie. Gut möglich, dass der Sprung bis Samstag entschärft wird. “Ich habe schon mit der FIS geredet, dass sie den Sprung kleiner machen, weil das ist schon gefährlich”, sagte Vonn.

Sie zählt aber ebenso zum Favoritenkreis wie die slowenische Abfahrts-Weltcup-Führende Ilka Stuhec, die nach der Bestzeit am Donnerstag am Freitag auf Rang vier (+0,52) landete. Das Heimteam aus Italien präsentierte sich generell stark. Sofia Goggia belegte nach Rang sieben am Donnerstag im Abschlusstraining Platz drei (0,34).

Die Trainingsschnellste Stuffer zeigte sich von der Tofana wie üblich begeistert. “Das Gefühl, das ich auf dieser Piste habe, habe ich auf keiner anderen”, meinte die Südtirolerin. Julia Mancuso, neben Veith die zweite große Rückkehrerin in den Abfahrts-Weltcup, wird sehr wahrscheinlich ebenfalls auf einen Start in der Abfahrt verzichten. Dabei verbesserte sich auch die US-Amerikanerin mit 4,45 Rückstand und Rang 47 leicht.

(APA)