VC Wolfurt: Heimpremiere gegen Aufsteiger

Raiffeisen VC Wolfurt – TI volley

Sonntag 22. Oktober 16 Uhr, Hofsteighalle Wolfurt

Das Duell der beiden Aufsteiger steht an. Beide Teams sind mit ähnlichen Ergebnissen in die 2. Bundesliga gestartet. Doch während die Innsbrucker zumindest mit 1 Punkt bereits anschreiben konnten (2:3 Niederlage in St.Pölten), stehen die Wolfurter noch mit leeren Händen da.

Das soll sich nun gegen die Tiroler ändern. Die Gastgeber konnten sich bisher von Spiel zu Spiel steigern und gehen daher optimistisch in das Spiel.

Trainer Pizunski kann nahezu mit dem vollen Kader rechnen. Einzig Mittelblocker Aaron Kritzinger, der auf Grund Knieproblemen diese Saison noch nicht eingesetzt werden konnte, ist noch fraglich.