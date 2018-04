Unverhofft kostenlos geparkt

In anhängigem Zivilprozess soll geklärt werden, warum offenbar viele Autofahrer in Feldkircher Tiefgarage versehentlich Freitickets erhielten.

In der öffentlichen Tiefgarage in Feldkirch seien des Öfteren „Jubelschreie von Hausfrauen“ zu hören gewesen, hat Klagsvertreter Hans-Jörg Vogl in Erfahrung gebracht. Die Damen hätten sich über unerwartete kostenlose Parktickets gefreut, berichtete der Anwalt der klagenden Partei in der Gerichtsverhandlung in dieser Woche am Landesgericht Feldkirch.