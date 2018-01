U12-1 des SSV in dieser Saison mit blütenweißer Weste

Dornbirn. Sehr erfolgreich gestaltet das Handball-Team der U12-1 des SSV Schoren die aktuelle Spielsaison.

Sowohl in den Spielen in der Vorarlberger Meisterschaft als auch in der Bezirksliga im Bezirk Bodensee-Donau gewannen die SSV-Mädels alle Spiele.

Um trotzdem auch gefordert zu werden und sich sportlich weiterentwickeln zu können, messen sich die Mädchen mittlerweile in Trainingsspielen mit Burschenmannschaften. „Da geht’s dann schon schneller zur Sache. Aber auch hier zeigten unsere Zukunftshoffnungen tolle Leistungen und konnten unter anderem den Hohenemser Jungs die Schneid abknöpfen und einen Sieg einfahren“, berichtet SSV-Nachwuchsleiter Christof Bohle. Beim Trainingsspiel gegen die U12-1 vom HC Hard ging der Sieg kürzlich dann doch an die Knaben. „Doch bekanntlich lernt man von den Besseren und auch aus Niederlagen am meisten“, so Bohle.