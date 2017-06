Tschernutter verstärkt den EHC Lustenau

In den letzten fünf Saisonen spielte er in Zell am See und erzielte in 123 Spielen für die Pinzgauer 34 Tore und gab 77 Assists. Für den EHC ist Tschernutter eine wichtige Verstärkung und stellt für Trainer Gerald Ressmann eine weitere Variante in der Zusammenstellung der Sturmlinien dar.

„Für mich ist es eine sportlich neue Erfahrung und eine tolle Herausforderung. Der EHC Alge Elastic Lustenau ist eine Top-Adresse im heimischen Eishockey. Von vielen Spielern habe ich nur das Beste über den Verein gehört. Ich freu mich schon jetzt auf die tollen Derbys gegen Feldkirch und den Bregenzerwald. Mit dem Verein möchte ich in der kommenden Saison so weit wie möglich kommen. Außerdem freu ich mich darauf, wieder mit meinem Cousin Pierre Wolf im gleichen Team spielen zu können,“ so ein sehr motiviert wirkender Jürgen Tschernutter.

Auch Trainer Gerald Ressmann freut sich, dass es mit dem Transfer des Stürmers geklappt hat. „Jürgen ist ein hungriger Spieler, der sehr hart arbeitet, viel Mut auf dem Eis beweist und keinem Zweikampf aus dem Wege geht. Trotz seiner erst 26 Jahre ist er für unsere jungen Spieler ein Vorbild sowohl auf als auch abseits des Eises. Er geht auf dem Eis dahin, wo es weh tut und erkämpft sehr viel Scheibenbesitz für das Team“, so Lustenaus Trainer Gerald Ressmann.

Bisheriger Kader des EHC Alge Elastic Lustenau

Tor

Mikko Rämö (FIN)

Lukas Schluderbacher

Verteidigung

Jason DeSantis (USA)

Fabian Glanznig

Stefan Hrdina

David Slivnik

Daniel Stefan

Pierre Wolf

Sturm

Thomas Auer

Philipp Koczera

David König

Dominik Oberscheider

Philip Putnik

Johannes Lins

Fabian Mandlburger

Julian Mandlburger

Jürgen Tschernutter

Max Wilfan

Philipp Winzig