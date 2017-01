Tödlicher Ehestreit in Vorarlberg: Obduktionsergebnisse liegen vor

Nach der Bluttat in Mäder liegen die Untersuchungsergebnisse vor. - © VOL.AT/Rauch

Die Obduktion der 40-Jährigen, die in der Nacht auf Samstag in Mäder (Bez. Feldkirch) von ihrem Ehemann (46) getötet wurde, hat wie erwartet den Tod der Frau durch Messerstiche bestätigt. Der Tathergang wird nun genau rekonstruiert, sagte Chefermittler Norbert Schwendinger gegenüber der APA. Weitere Information werde es in nächster Zeit aus Rücksicht auf die vier Kinder des Paares nicht geben.