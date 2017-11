Tanzgruppe Branner in der Umbruchphase

Etwa 60 tanzsportbegeisterte Kids und Erwachsene trainieren unter den neuen Trainerinnen Roberta Filippini und Susanna Vollbach RANKWEIL. Die glorreichen sportlichen Zeiten von der Tanzgruppe Branner sind einwenig in der Vergangenheit versunken. Vielmehr gilt für die neuen Trainerinnen Roberta Filippini und Susanna Vollbach seit rund drei Jahren der gezielte Neuaufbau und die Umbruchphase ist in vollem Gang.

Rund 60 tanzsportbegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden bis zu vier Mal wöchentlich jeweils fast zwei Stunden trainiert. In den beiden jüngsten Altersstufen von vier bis elf Jahren, den Minimäusen und Fun Kids, steht der Spaßfaktor, die Freude an der Bewegung absolut im Vordergrund. Schon eher auf Wettkampfniveau erfahren die Gruppen Fun Teens (12 bis 17 Jahre) und die Akro Kids (13 bis 15 Jahre) eine sehr hohe Ausbildung. „Wir schulen die jungen Sportlerinnen auf das Tanzen, aber die Gaudi darf und wird niemals vergessen. Bis zur Profitänzerin ist aber alles möglich. Alle Kids, welche es sehr ernst meinen wird jegliche Zusatz-Ausbildung ermöglicht. Die Förderung von vier Nachwuchsgruppen bilden aber den Schwerpunkt in den kommenden Jahren“, bringt es Tanzgruppe Branner-Trainerin Susanna Vollbach auf den Punkt. Einen ersten großen Triumph durften die Akro Kids in diesem Jahr feiern. Bei den nationalen Tanz-Titelkämpfen in Zell am See holte die Rankweiler Tanzgruppe sensationell die Goldmedaille. Die Akro Kids sollen in naher Zukunft bei mehreren Wettbewerben auf österreichischer und internationaler Ebene erste Erfahrungen sammeln und sich mit anderen Tanzklubs messen. In Doppelfunktion befindet sich Roberta Filippini. Die gebürtige Italienerin übernahm vor geraumer Zeit auch die Führung des Rankweiler Vereins und trainiert einige Gruppen.