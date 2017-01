Syrien-Friedensgespräche in Kasachstan beginnen

UNO-Delegierter Staffan de Mistura nimmt teil - © APA (AFP)

Nach monatelangen heftigen Kämpfen und der vollständigen Eroberung Aleppos durch das Regime haben am Montag neue Syrien-Gespräche in Kasachstans Hauptstadt Astana begonnen. Regime und Rebellen werden dort Teilnehmern zufolge zunächst nicht am gleichen Tisch sitzen. Inhaltlich soll es zunächst um die Stärkung der brüchigen Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland gehen.